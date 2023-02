Tennis: Torneo Dallas. Fritz ko, Wu primo cinese in una finale Atp

L'asiatico affronterà per il titolo un altro americano, Isner DALLAS (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Yibung Wu è il primo cinese ad approdare ad una finale Atp. Battendo per 6-7(3) 7-5 6-4 lo statunitense Taylor Fritz, testa di serie numero 1, il tennista asiatico si è assicurato l'ultimo atto del "Dallas Open", Atp 250 da 737.170 dollari in corso sul cemento della città texana. Per il titolo, Wu se la vedrà con un altro 'padrone di casa', John Isner, quinta forza del tabellone, capace di piegare il connazionale J.J. Wolf (6) in tre set con il punteggio di 3-6 7-5 7-6(4). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 12-Feb-23 10:36