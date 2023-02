Ultimo giorno di test a Sepang nel segno di Marini, Bagnaia 2°

Sulla pista malese, chiusura con ben nove moto italiane davanti a tutti SEPANG (MALESIA) (ITALPRESS) – La tre giorni di test a Sepang si chiude con Luca Marini autore del miglior tempo, al vertice di una classifica che vede ben nove moto italiane davanti a tutti, raccolte in un fazzoletto di mezzo secondo. Il primo pilota su una moto giapponese o austriaca è lo spagnolo e pluri-iridato Marc Marquez, in sella alla RC213V del Repsol Honda Team, quasi otto i decimi di ritardo. Marini, in forze al Mooney VR46 Racing Team, ha percorso i circa cinque chilometri e mezzo del circuito malese in 1:57.889, otto centesimi meglio del campione del mondo in carica, il piemontese Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team). A un decimo e mezzo, lo spagnolo Maverick Vinales (Aprilia Racing). La giornata, come ieri, è iniziata con cautela a causa delle condizioni della pista, influenzate dalla pioggia caduta in prima del semaforo verde. Se 'Pecco' Bagnaia sorride e fa capire di avere ingranato subito la marcia giustam può ritenersi soddisfatto anche il suo compagno-rivale di scuderia Enea Bastianini (Ducati Lenovo Team), quarto nella 'graduatoria' a 0"260. Quinto a 0"315 lo spagnolo Jorge Martin (Prima Pramac Racing), in testa ieri e dopo la prima sessione odierna, e comunque autore di una tre giorni di prove di assoluto valore che nemmeno una caduta con tanto di bruciatura ad una mano è riuscita a rovinare. Sesto il suo connazionale Aleix Espargaro (Aprilia Racing) a 0"418, settimo Fabio Di Giannantonio (Gresini Racing MotoGP) a 0"455, ottavo Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team) a 0"474, nono e decimo i fratelli spagnoli Alex Marquez (Gresini Racing MotoGP, a 0"496) e Marc Marquez (Repsol Honda Team, a 0"777). A fine marzo il primo appuntamento della nuova stagione della motoGp, in programma sul circuito di Portimao, in Portogallo. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 12-Feb-23 12:31