Elezioni regionali 2023, Calenda: “Vince destra, serve partito unico riformista”

(Adnkronos) – “La scelta degli elettori” nelle elezioni regionali 2023 in Lazio e Lombardia “è stata chiara e inequivocabile: vince la destra ovunque. Il centro e la sinistra non sono mai stati in partita, neanche uniti, neanche nell’ipotetico formato del campo largo. Letizia Moratti è stata coraggiosa e si è spesa moltissimo, ma fuori dal bacino di voti del Terzo Polo non siamo riusciti ad attrarre consensi. Stessa cosa è accaduto a Alessio D’Amato, a cui vanno tutti i nostri ringraziamenti, rispetto al bacino dei voti PD-Terzo Polo”. Così Carlo Calenda, leader di Azione, su Twitter commenta così i risultati delle elezioni regionali nel Lazio e in Lombardia. Proprio in Lombardia spicca il risultato deludente di Letizia Moratti, candidato del Terzo Polo.

“Per quanto riguarda la nostra lista i risultati sono stati particolarmente penalizzati dal meccanismo bipolare delle elezioni regionali e della minor presenza del voto di opinione. La costruzione di un partito unico del centro riformista, liberale e popolare diventa ancora più urgente”, aggiunge.