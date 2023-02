Tennis: Next Gen Race. Gigante entra di prepotenza nel gruppo di testa

Il romano, dopo il successo nel Challenger di Tenerife 3, scavalca anche Musetti ROMA (ITALPRESS) – Grazie al successo nell'ATP Challenger di Tenerife 3, il primo in carriera, Matteo Gigante, romano, classe 2002, non fa solo il suo ingresso tra i primi 200 del mondo (è n. 194 nell'ATP Ranking) ma entra di prepotenza nel gruppo di testa delle Next Gen Race, la graduatoria che designerà gli otto qualificati per le Next Gen ATP Finals di fine anno (sede ancora da definire dopo il quinquennio milanese). Scavalca infatti anche Lorenzo Musetti e si candida prepotentemente per una delle otto poltrone che mettono sotto i riflettori i grandi emergenti del circuito. In questa elite si è consolidato molto saldamente il 18enne francese Arthur Fils, semifinalista a Montpellier, fermato solo da Jannik Sinner. Fils, che è salito al n.117 del ranking assoluto, ha battuto tre Top 100: Gasquet n.45, Bautista Agut n.24 e Halys n.70. La Francia sorride guardando al futuro. L'Italia sorride ancora di più considerando che ai successi di Jannik Sinner (che deve ancora compiere 22 anni, lo farà il prossimo 16 agosto) e di Matteo Gigante, il maggior progresso nella Top 20 Next Gen lo ha fatto Luciano Darderi che ha vinto al sua prima partita nel circuito maggiore battendo Hugo Gaston al primo turno del torneo ATP di Cordoba: ora è 12esimo. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 13-Feb-23 11:22