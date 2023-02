Ucraina, Conte “Nel Governo italiano deprimente gioco delle parti”

ROMA (ITALPRESS) – "Giorgia Meloni si è affannata ad abbracciare Zelensky, rimediando un rapido saluto con lui a Bruxelles, dopo l'esclusione del Governo italiano dal confronto a Parigi di Francia e Germania con il presidente ucraino. Berlusconi, invece, con Zelensky non vuole parlarci e si lascia andare a prese di posizione inaccettabili. Sono due posizioni diametralmente opposte, che ci fanno dubitare che Meloni e Berlusconi siano al Governo insieme e formino ancora una maggioranza". Così su Facebook il presidente del M5S Giuseppe Conte. "In questo deprimente gioco delle parti siamo preoccupati per l'Italia, che su un tema come la guerra in Ucraina rischia di rimanere ai margini, senza un peso e senza nemmeno una parvenza di strategia, e questo proprio in una fase storica in cui si stanno riscrivendo gli scenari geo-politici dei decenni a venire. Per conto nostro, sin dall'inizio abbiamo operato una chiara scelta, distinguendo Putin, l'aggressore, da Zelensky, l'aggredito", prosegue Conte. "Ma restiamo convinti che non si possa continuare a inseguire una strada che ha come unico sbocco l'escalation militare, con le sole certezze di una crescente carneficina di essere umani, di una totale distruzione di interi territori, e l'accettazione concreta del rischio di un conflitto nucleare – conclude l'ex premier -. Continueremo a batterci perché in Italia prevalga, anziché una corsa folle al riarmo e l'adesione supina a strategie militari senza sbocchi, una diversa visione che promuova un negoziato che porti tutti a comprendere che l'unica soluzione davvero fruttuosa e duratura è la pace. Una visione che renda l'Italia protagonista di un percorso che costruisca una soluzione giusta e rispettosa del diritto internazionale, attraverso un coraggioso sforzo diplomatico da parte dell'Europa e della intera comunità internazionale". – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). sat/com 13-Feb-23 14:25