Atletica: Doping. Revocata la sospensione provvisoria a Bol

L'australiano, quarto negli 800 metri alle Olimpiadi di Tokyo, si è sempre professato innocente ROMA (ITALPRESS) – L'australiano Peter Bol, quarto negli 800 metri alle Olimpiadi di Tokyo nel 2021, si è visto revocare la sospensione provvisoria per doping, poiché il suo campione B delle controanalisi non corrispondeva a quello A. Athletics Australia aveva annunciato a gennaio la sospensione dell'atleta, che si è sempre detto innocente, dopo un test positivo per EPO. La sua sospensione, basata su un campione di urina prelevato lo scorso ottobre, è stata retrodatata al 10 gennaio. Da allora, il mezzofondista non ha potuto né allenarsi né competere a nessun livello. Ma oggi, Bol ha pubblicato i nuovi risultati sui suoi social. "Il mese scorso ho detto a tutti che ero innocente e ho chiesto a tutti in Australia di credermi e lasciare che il processo si svolgesse", ha scritto su Twitter. Bol, che compirà 29 anni il 22 febbraio, ha salutato dunque "la fine di un incubo". Un'indagine è però ancora in corso. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 14-Feb-23 11:11