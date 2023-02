Calcio: Calcagno “Violenza su atleti preoccupante, tendenza fa paura”

"Siamo noi calciatori i primi a reputare a volte normali certi atteggiamenti, ma normali non sono" ROMA (ITALPRESS) – "E' una situazione preoccupante. La tendenza fa paura. Le aggressioni verso i singoli sono sempre di più e ci si sposta verso il settore professionistico, in particolare quello apicale della Serie A che è molto più interessata rispetto al passato. Siamo noi calciatori i primi a reputare a volte normali certi atteggiamenti, ma normali non sono". Lo ha dichiarato Umberto Calcagno, presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, durante la presentazione del report 'Calciatori sotto tiro'. Calcagno ha citato gli "atteggiamenti di sottomissione sotto le curve dopo le partite" come dei comportamenti "non corretti", dicendosi preoccupato in particolare "per l'incolumità dei calciatori che vengono seguiti nel tragitto casa-lavoro" e "per quegli episodi legati a diatribe contrattuali e a prestazioni non convincenti" che portano i violenti "a sfogarsi la propria rabbia in modo indiscriminato". "Come mondo del calcio abbiamo delle responsabilità – ha concluso il presidente dell'AIC – significa che non siamo stati bravi a far capire che il calciatore è un ragazzo come tanti. Dobbiamo normalizzare la figura del calciatore, oggi è qualcosa che galleggia in un'altra dimensione". – foto Image – (ITALPRESS). spf/gm/red 14-Feb-23 12:53