F1: Ferrari. Vasseur “Leclerc e Sainz partono sullo stesso piano”

"La cosa più importante quest'anno è averela Ferrari al primo posto". MARANELLO (ITALPRESS) – "Leclerc e Sainz lavorano insieme per far vincere la Ferrari, partiranno entrambi sullo stesso piano". Queste le parole di Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, intervenuto da Maranello nel giorno di presentazione della nuova monoposto SF-23 che correrà nella stagione 2023 di Formula 1, al via con tre giorni di test in Bahrain nell'ultima settimana di febbraio. "La cosa più importante quest'anno è avere la Ferrari al primo posto – ha aggiunto Vasseur – Vedremo cosa accadrà nella prima gara in Bahrein, ma mettiamo entrambi i piloti sullo stesso piano. In Ferrari c'è un grande entusiasmo, ma voglio concentrarmi sul futuro e sui risultati che necessariamente dovranno arrivare. La presentazione della vettura è sempre molto emozionante". "Il mio contributo è piccolo per via del mio arrivo che è stato piuttosto tardo. Nonostante questo sento che tutti sono fieri del lavoro svolto, vedremo se le prestazioni saranno all'altezza di ciò che abbiamo sviluppato. È incredibile avere qui tutti questi tifosi, si tratta di un evento unico e del modo migliore per iniziare la stagione. La lingua italiana? Il prima possibile cercherò di parlare in italiano per realizzare un'intervista", ha concluso. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). gm/red 14-Feb-23 12:45