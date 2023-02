Rugby: Sei Nazioni. Ufficializzati azzurri per terzo match con Irlanda

L'unica novità nella rosa è la presenza di Giovanni Montemauri. ROMA (ITALPRESS) – Il ct dell'Italrugby, Kieran Crowley, ha ufficializzato la lista dei giocatori convocati per il terzo match del Sei Nazioni 2023 in calendario contro l'Irlanda allo Stadio Olimpico di Roma sabato 25 febbraio alle 15.15. Gli azzurri si ritroveranno a Verona nel tardo pomeriggio di giovedì 16 con allenamenti calendarizzati al Payanini Center a partire da venerdì 17. L'Italia, che potrà contare sul gruppo al completo a partire da domenica 19 febbraio con i rientri dei giocatori rilasciati ai club per il prossimo weekend di gare, resterà nella città scaligera fino a mercoledì 22 per poi trasferirsi a Roma nel pomeriggio dello stesso giorno. L'unica novità nella rosa è la presenza di Giovanni Montemauri, inizialmente invitato nei precedenti due raduni, che guadagna la sua prima convocazione in Nazionale. Questa la lista degli atleti convocati. Piloni: Ceccarelli, Ferrari, Fischetti, Riccioni, Rizzoli, Zani. Tallonatori: Bigi, Manfredi e Nicotera. Seconde linee: N. Cannone, Favretto, Iachizzi, Ruzza e Zambonin. Terze Linee: L. Cannone, Lamaro, Negri, Pettinelli, Polledri e Zuliani. Mediani di mischia: Fusco, Garbisi e Varney. Mediani di apertura: Allan, Da Re e Garbisi. Centri: Brex, Lucchin, Menoncello e Morisi. Ali-Estremi: Bruno, Capuozzo, Montemauri e Padovani. Invitato: Montemauri. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 14-Feb-23 15:20