Sanremo 2023, Salvini: “Fedez? Rai è servizio pubblico, certe scene un po’ volgarotte”

(Adnkronos) – “Mi piace Mengoni che ha vinto, mi piace Mr Rain, poi Rosa non attira il mio gusto”. Così Matteo Salvini, nel corso di una diretta su TikTok, rispondendo ai commenti sulla piattaforma relativi al Festival di Sanremo. “Fedez? Ognuno fa il suo mestiere, ma la Rai è pagata dagli italiani, è servizio pubblico, vedere certe scene… mi sembrano cose un po’ volgarotte”, dice a un altro interlocutore social.

A chi gli chiede di togliere il canone Rai dice: “Stiamo lavorando, togliere il canone dalla bolletta e fare che la tv pubblica non sia a carico del pubblico, come succede in molti Paesi europei, si può tagliare qualche maxi stipendio in Rai e agli agenti, è il pubblico che deve decidere chi va in Rai e no chi ci guadagna”, aggiunge con riferimento agli agenti degli artisti.