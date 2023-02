Calcio: Brasile. Ramon Menezes ct ad interim, Ancelotti forte candidato

Il presidente della Cbf ha ammesso che il tecnico 'sognato' è attualmente sotto contratto RIO DE JANEIRO (BRASILE) (ITALPRESS) – Un ct ad interim continuando a inseguire il grande obiettivo. Il presidente della Confederazione del calcio brasiliano, Ednaldo Rodrigues, ha scelto una soluzione temporanea in attesa di trovare e mettere sotto contratto il successore di Tite che ha lasciato dopo il Mondiale del Qatar. Il ct ad interim sarà Ramon Menezes, attuale tecnico dell'Under 20 che ha appena vinto il sudamericano, e che, se non ci saranno sorprese, guiderà la Seleçao nell'amichevole del 25 marzo contro il Marocco a Tangeri. La stampa brasiliana sottolinea che la CBF non lo ammette ufficialmente, ma l'obiettivo numero 1 per l'incarico definitivo resta Carlo Ancelotti, senza dimenticare altre piste come quella che porta al portoghese Jorge Jesus. "Ho contato tutti i nomi che avete fatto – ha detto il presidente Rodrigues ai giornalisti -, sono quasi 30". Secondo la stampa brasiliana il numero 1 della CBF si è lasciato sfuggire un indizio, spiegando che il 'prescelto' è attualmente impegnato con un altro club e questo esclude le ipotesi Zidane e Luis Enrique. "Stiamo lavorando per fare la scelta migliore, ci prenderemo il tempo necessario perché non possiamo sbagliare, ma da qui a metà anno avremo il nuovo ct. Siamo all'inizio di un nuovo ciclo". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 15-Feb-23 16:03