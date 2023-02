Calcio: Champions. Sacchi “Milan, adesso vai a Londra senza paura”

L'ex tecnico rossonero: "La squadra si era persa, ora spero si ritrovi in fretta" ROMA (ITALPRESS) – "Adesso bisogna andare a Londra senza paura e non dimenticarsi mai che si deve ripartire sempre per mettere in difficoltà il Tottenham". Il consiglio arriva direttamente da Arrigo Sacchi, che a 'La Gazzetta dello Sport' commenta con soddisfazione la vittoria del Milan in Champions contro la squadra di Conte. "Che cosa vuol dire questa vittoria? Tanto, tantissimo – spiega l'ex tecnico rossonero – Il gol di Brahim Diaz, in avvio, ha dato coraggio a tutti. Il Milan aveva bisogno di una serata così. Ho visto generosità da parte di tutti, ho visto collaborazione, ho visto aggressività, ho visto addirittura ferocia. Quando una squadra dà tutto, mette ogni energia sul campo, è già una squadra vincente". «Il Milan si era perso, adesso mi auguro che questo successo possa contribuire a far sì che si ritrovi in fretta – ha aggiunto l'ex ct della Nazionale – Tutti si sono aiutati, tutti hanno dato l'anima e alla fine è arrivata la vittoria. Una vittoria, lo dico a scanso di equivoci, meritata. Tanto che le occasioni migliori le ha avute il Milan per il raddoppio e non il Tottenham per il pareggio". – Foto Image – (ITALPRESS). mc/red 15-Feb-23 09:50