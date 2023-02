Calcio: Conference. Italiano “Dobbiamo stare concentrati ed attenti”

"L'obiettivo primario è di dare un senso alla gara di ritorno". FIRENZE (ITALPRESS) – "Nella partita di domani dobbiamo stare concentrati ed attenti, ogni minimo errore puo' compromettere la sfida di ritorno. Arriviamo da due momenti diversi, loro stanno facendo bene, noi da un periodo di difficoltà in campionato ma ogni partita ha una storia diversa e puo' creare situazioni diverse. Domani è una gara di coppa, ci teniamo tantissimo, come i nostri avversari, a superare il turno, e quindi dovremmo fare molto meglio di quanto stiamo facendo nell'ultimo periodo". Lo ha detto il tecnico viola Vincenzo Italiano alla vigilia della sfida in programma domani fra Braga e Fiorentina, valida per l'andata dei play-off Conference League. "Domani è una partita di una sfida che si gioca sui 180 minuti ed anche oltre, ed assomiglia tantissimo al play-off disputato col Twente -ha aggiunto Italiano-. Giocheremo l'andata fuori casa quindi l'obiettivo primario è di dare un senso alla gara di ritorno, esprimendoci come sappiamo. Abbiamo studiato l'avversario, sappiamo che è di valore, in campionato per noi non stanno arrivando i risultati ma queste sono partite diverse". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). gm/red 15-Feb-23 20:07