Calcio: Real. Kroos”Non so quando,ma il mio ritiro sarà con questo club”

Il 33enne centrocampista tedesco è in scadenza di contratto "Il mio ritiro sarà qui, ma non so quando succederà". Toni Kroos non vuole altre sfide calcistiche. E' in scadenza di contratto con il Real Madrid ed è convinto che questa sarà la sua ultima squadra, almeno questo è quanto rivela nel podcast "Einfach mal luppen" che condivide con il fratello Felix. "Non avverto alcuna pressione da parte del club e io non ho preso alcuna decisione ancora, anche se un'idea ce l'ho", ha detto senza sbilanciarsi, ma dando la sensazione che quanto detto da Ancelotti nei giorni scorsi possa essere veritiero. "So come finirà, ma non lo dirò, tocca a Toni farlo, ma ho sensazioni positive e penso che possa rinnovare", le parole del tecnico italiano sul 33enne centrocampista tedesco.