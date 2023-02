Ciclismo: Giro2023. Malagò “Punto su Consonni”

"Il Giro a Roma uno spot gigantesco per la città", dice il nuemro 1 dello sport italiano ROMA (ITALPRESS) – "Ricordo quando da bambino seguivo le immagini del Giro, sono cresciuto con le biglie dei grandi ciclisti che tiravamo sulle spiagge. Oggi quale biglia sceglierei? Oggi sceglierei la biglia di Simone Consonni, visto lo strepitoso Europeo che ha fatto. È un ragazzo multidisciplinare, fortissimo su pista e su strada". Lo ha dichiarato Giovanni Malagò, presidente del Coni, a margine della presentazione del "Grande Arrivo" del Giro d'Italia in Campidoglio. "Il Giro a Roma un'occasione per riammodernare la città? E' fondamentale. Meglio tardi che mai. E non è una battuta ironica, ma una considerazione triste – le parole del numero 1 dello sport italiano -. Tutti conoscono questo percorso che il mondo ci invidia. E' uno spot gigantesco per la città, forse il migliore di tutti. Ed è bellissimo che il Giro dia un valore aggiunto a tutto questo". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/ari/red 15-Feb-23 12:40