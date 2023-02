Ranking Fie, tris azzurro guida la classifica dei fiorettisti

Daniele Garozzo sale sul podio dietro ai due compagni Tommaso Marini e Alessio Foconi ROMA (ITALPRESS) – Nello scorso weekend sono andate in scena ben cinque prove individuali tra Grand Prix e Coppa del Mondo. Per l'Italia sei medaglie con gli argenti dei fiorettisti Filippo Macchi ed Erica Cipressa a Torino, e i quattro bronzi di Daniele Garozzo e Camilla Mancini ancora nel "Trofeo Inalpi" e degli sciabolatori Michele Gallo e Gigi Samele a Varsavia, a cui va aggiunto l'argento a squadre delle spadiste a Barcellona. Dopo questa tornata sono tanti gli azzurri che hanno fatto un importante balzo in avanti nel ranking Fie. Entra tra i migliori 20 della classifica del fioretto maschile Filippo Macchi. Il toscano delle Fiamme Oro si inserisce in 18^ posizione dopo il podio del Grand Prix di Torino che conferma la sua ascesa facendo il paio della top 8 raggiunta nel Challenge International de Paris. Il bronzo di Daniele Garozzo porta il siciliano in terza piazza. Il dottore di Acireale si avvicina ai suoi due compagni di squadra Tommaso Marini e Alessio Foconi che rimangono numero 1 e 2 del ranking. La classifica mondiale dei fiorettisti, dunque, vede al comando un tris di azzurri. Ingresso nelle prime 16 fiorettiste del mondo per Erica Cipressa. La veneta delle Fiamme Oro, dopo l'argento nel "Trofeo Inalpi", sale al numero 14 del ranking FIE e diventa la quarta azzurra nell'élite insieme ad Alice Volpi (ora terza), Francesca Palumbo e alla futura mamma Arianna Errigo. Guadagna diverse posizioni anche Camilla Mancini che si piazza 24^ e si inserisce tra Martina Batini e Olga Rachele Calissi grazie al suo primo podio stagionale. Anche nella sciabola maschile c'è un nuovo azzurro tra i primi 16 del ranking. Si tratta del salernitano Michele Gallo che ha conquistato il suo primo podio in carriera guadagnandosi così di diritto un posto nel tabellone principale da 64 delle prossime prove. Il classe 2001 dei Carabinieri diventa il terzo azzurro dopo Luca Curatoli e Luigi Samele. Proprio il foggiano delle Fiamme Gialle si piazza in quarta posizione e si mette dietro al compagno di squadra campano delle Fiamme Oro ai piani altissimi della classifica mondiale. Nella sciabola femminile si confermano nella top 16 Martina Criscio e Rossella Gregorio rispettivamente alla numero 8 e 11 della classifica mondiale. Sono tre invece le spadiste italiane ad alta quota nel ranking Fie: Rossella Fiamingo (4^), Alberta Santuccio (5^) e Mara Navarria (14^), subito dietro Federica Isola al numero 17. RANKING FIE FIORETTO MASCHILE: 1. Tommaso Marini (ITA), 2. Alessio Foconi (ITA), 3. Daniele Garozzo (ITA), 4. Ka Long Cheung (Hkg), 5. Alaaeldin Abouelkassem (Egy). Gli altri italiani nei primi 64 della classifica mondiale: 18. Filippo Macchi, 19. Giorgio Avola, 21. Guillaume Bianchi, 49. Davide Filippi, 62. Edoardo Luperi. RANKING FIE FIORETTO FEMMINILE: 1. Lee Kiefer (Usa), 2. Ysaora Thibus (Fra), 3. Alice Volpi (ITA), 4. Eleanor Harvey (Can), 5. Francesca Palumbo (ITA). Le altre italiane nei primi 64 della classifica mondiale: 6. Arianna Errigo, 14. Erica Cipressa, 21. Martina Favaretto, 23. Martina Batini, 24. Camilla Mancini, 25. Olga Rachele Calissi, 39. Elena Tangherlini, 42. Martina Sinigalia, 59. Serena Rossini. RANKING FIE SCIABOLA MASCHILE: 1. Sandro Bazadze (Geo), 2. Aron Szilagyi (Hun), 3. Luca Curatoli (ITA), 4. Luigi Samele (ITA), 5. Bolade Apithy (Fra). Gli altri italiani nei primi 64 della classifica mondiale: 15. Michele Gallo, 22. Pietro Torre, 40. Giovanni Repetti, 42. Matteo Neri, 51. Riccardo Nuccio, 57. Dario Cavaliere. RANKING FIE SCIABOLA FEMMINILE: 1. Misaki Emura (Jpn), 2. Anna Bashta (Aze), 3. Despina Georgiadou (Gre), 4. Lucia Martin-Portuges (Spa), 5. Sara Balzer (Fra). Le italiane nei primi 64 della classifica mondiale: 8. Martina Criscio, 11. Rossella Gregorio, 19. Michela Battiston, 28. Chiara Mormile, 35. Eloisa Passaro, 56. Rebecca Gargano, 57. Claudia Rotili. RANKING FIE SPADA FEMMINILE: 1. Sera Song (Kor), 2. Man Wai Vivian (Hkg), 3. Inejong Choi (Kor), 4. Rossella Fiamingo (ITA), 5. Alberta Santuccio (ITA). Le altre italiane nei primi 64 della classifica mondiale: 14. Mara Navarria, 17. Federica Isola, 26. Giulia Rizzi, 30. Roberta Marzani, 34. Alessandra Bozza, 40. Nicol Foietta. RANKING FIE SPADA MASCHILE: 1. Yannick Borel (Fra), 2. Romain Cannone (Fra), 3. Gergely Siklosi (Hun), 4. Koki Kano (Jpn), 5. Neisser Loyola (Bel). Gli italiani nei primi 64 della classifica mondiale: 14. Federico Vismara, 18. Andrea Santarelli, 24. Gabriele Cimini, 30. Davide Di Veroli, 61. Valerio Cuomo, 63. Enrico Garozzo. – Foto ufficio stampa Federscherma – (ITALPRESS). ari/com 15-Feb-23 13:05