Zelensky domani in video ad apertura festival Berlino

BERLINO (ITALPRESS) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarà ospite in video alla Berlinale. "La Berlinale, insieme a tutti i registi e partecipanti, esprime solidarietà al popolo ucraino nella sua lotta per l'indipendenza e condanna fermamente la guerra di aggressione russa contro l'Ucraina. I nostri pensieri e la nostra solidarietà vanno alle vittime, alla popolazione sofferente, a milioni di persone che hanno lasciato l'Ucraina e agli artisti che sono rimasti a difendere il Paese. È un onore speciale per noi poter accogliere digitalmente il presidente ucraino Volodymyr Zelensky giovedì sera all'apertura del nostro festival", affermano i direttori della Berlinale Mariette Rissenbeek e Carlo Chatrian. – foto agenziafotogramma.it- (ITALPRESS). mgg/red 15-Feb-23 19:44