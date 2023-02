Calcio: Tottenham, Conte resta in Italia per recupero da operazione

Fino al suo ritorno sarà sostituito dal vice Stellini LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Dopo essere andato in panchina sia contro il Leicester in campionato che contro il Milan in Champions, Antonio Conte si prende qualche giorno di riposo. Il Tottenham comunica che il tecnico salentino, dopo un controllo di routine effettuato ieri in Italia a seguito dell'operazione per una colicistectomia a cui si è sottoposto, resterà con la sua famiglia per proseguire il recupero. "La salute è la cosa più importante e tutti nel club gli auguriamo ogni bene", fa sapere il Tottenham. A sostituire Conte fino al suo ritorno il vice Cristian Stellini. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 16-Feb-23 12:25