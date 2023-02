Nba: Denver batte Dallas, ok Boston, Lakers ritrovano LeBron

Per Fontecchio 7 punti nella sconfitta dei Jazz contro Utah DENVER (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Denver pesca dalla panchina il jolly Jeff Green (24 punti), Nikola Jokic firma la sua 21esima tripla doppia stagionale (14 punti, 13 rimbalzi e 10 assist) e la vittoria per 118-109 su Dallas permette ai Nuggets di guardare tutti dall'alto a Ovest prima della pausa per l'All Star Game. Nei Mavericks, privi di Irving, 37 punti di Luka Doncic "ma quando hai in squadra uno come Jokic, sei favorito contro tutti", riconosce lo sloveno. Denver tiene a distanza Memphis, che supera Utah 117-111 con 26 punti di Jackson, 24 di Bane e 20 di Morant, per i Jazz 28 punti e 14 rimbalzi di Kelly Olynyk mentre Simone Fontecchio trova spazio per 24 minuti e va a referto con 7 punti (3/8 dal campo con 1/4 da tre), tre rimbalzi, due assist e una palla persa. I Lakers ritrovano LeBron e piegano New Orleans per 120-102: alla prima uscita dopo aver battuto il record di Abdul-Jabbar, James firma 21 punti così come Russell, ma il migliore dei gialloviola è Davis (28 punti, 10 rimbalzi e 5 assist). Restando alla Western Conference, i Thunder travolgono Houston 133-96 (29 punti per Gilgeous-Alexander). A Est prova di forza da parte di Boston (quinto successo in sei gare): 127-109 su Detroit con un Tatum da 38 punti (di cui 24 nel terzo quarto) e 25 punti di Brogdon entrando dalla panchina. Dopo sette successi di fila, Cleveland sbatte contro Philadelphia (118-112): Mitchell (33 punti) e Garland (27 punti) non bastano contro Embiid (29 punti, superati i 10.000 in carriera) e Harden (19 punti e 12 assist), con i Sixers che allungano a quattro partite la loro striscia positiva. I Nets dimostrano che c'è vita oltre Durant e proprio Bridges, arrivato nella trade con Phoenix, trascina Brooklyn con 45 punti (17 nel solo quarto quarto) nel 116-105 su Miami, scavalcata al sesto posto da New York (122-101 su Atlanta, 28 punti per Brunson e 25 per Randle). Grande rimonta di Indiana guidata da Hield (27 punti con sei triple nel secondo tempo), che risale da -24 e batte Chicago 117-113 mentre Charlotte si gode un LaMelo Ball da 28 punti, 12 rimbalzi e 10 assist (secondo giocatore più giovane di sempre in Nba a raggiungere quota 1000 nelle tre voci dietro il solo LeBron) e infligge il 14esimo ko consecutivo a San Antonio (120-110). – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). glb/red 16-Feb-23 09:17