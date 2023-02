Euro2024: Nazionale. Italia-Inghilterra a Napoli, biglietti in vendita

Il cammino degli azzurri inizierà giovedì 23 marzo allo stadio "Diego Armando Maradona" ROMA (ITALPRESS) – Il match contro l'Inghilterra aprirà il percorso degli azzurri di Roberto Mancini nelle qualificazioni a Euro2024. Giovedì 23 marzo, fischio d'inizio alle ore 20.45, sarà lo stadio 'Diego Armando Maradona' di Napoli a fare da teatro alla sfida contro i Three Lions. A partire dalle ore 11 di lunedì 20 febbraio, in prelazione per i possessori della Vivo Azzurro Membership Card, sarà possibile acquistare i tagliandi per l'incontro. I biglietti saranno disponibili presso i punti vendita Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com. La vendita libera prenderà il via alle ore 12 di mercoledì 22 febbraio. La Figc prosegue la politica di prezzi popolari: sono previsti tagliandi a partire da 14 euro e agevolazioni riservate alle famiglie, ai giovani e agli Over 65. La Nazionale torna a Napoli a quasi dieci anni di distanza dall'incontro delle qualificazioni al Mondiale 2014 con l'Armenia, disputato il 15 ottobre 2013 e terminato 2-2 con i gol di Alessandro Florenzi e Mario Balotelli. Per l'Italia sarà la 26ª gara nel capoluogo campano, dove ha raccolto 13 successi, 8 pareggi e 4 sconfitte. Sono 30 i confronti tra Italia e Inghilterra, con un bilancio di 11 vittorie azzurre, 11 pareggi e 8 affermazioni inglesi. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/com 17-Feb-23 12:48