Milwaukee vince ancora, successi anche per Clippers e Wizards

Dodicesima vittoria consecutiva per i Bucks con Brook Lopez che mette a referto 33 punti NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Milwaukee non si ferma più. Neanche Chicago riesce a rallentare la marcia dei Bucks che vincono da un mese (ultimo ko il 22 gennaio scorso contro Cleveland) e che, nella notte italiana, hanno conquistato il 12esimo successo consecutivo imponendosi in trasferta 112-100. C'è un però e riguarda Giannis Antetokounmpo che in 9 minuti mette a referto 2 punti, 7 rimbalzi e 3 assist (tanto basta per diventare il miglior assist-man nella storia della franchigia), ma poi è costretto ad abbandonare il campo per un infortunio al polso. I Bucks, però, non si fanno condizionare, dominano e vincono senza affanni con Lopez che fa registrare al suo attivo 33 punti e altri tre ad andare in doppia cifra: Carter (22), Holiday (15) e Green (15 dalla panchina). Ai Bulls non basta la doppia doppia da 22 punti e 16 rimbalzi di Vucevic per interrompere la serie di Milwaukee. Vittoria in trasferta anche per i Clippers che si impongono 116-117 sul parquet dei Phoenix Suns con i 26 punti a testa di George e Mann, i 16 di Leonard e i 13 di Zubac e Gordon (quest'ultimo dalla panchina). Successo esterno anche per Washington che torna a casa con in valigia il 114-106 inflitto ai Timberwolves, in un match dai due volti con i padroni di casa superiori nel primo parziale (38-21), ma poi schiacciati nell'ultimo quarto (19-38). Gran serata per Bradley Beal che chiude con 35 punti, uno in più rispetto ad Anthony Edwards che, dall'altra parte, ne fa 34. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). ari/red 17-Feb-23 09:05