Superbonus, Gentiloni “Riconosco preoccupazioni su conti pubblici”

ROMA (ITALPRESS) – "Prendiamo atto della decisione del governo italiano sul Superbonus. Tra gli obiettivi della misura ce ne era uno che ci stava molto a cuore, quello di migliorare le classi energetiche delle abitazioni. Riconosco però le preoccupazioni del ministro Giorgetti sulle conseguenze sui conti pubblici". Così il Commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni (PD), ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. "Per quanto riguarda la transizione ecologica, dobbiamo decidere come Europa e italiani se questa transizione c'è, perché è una sfida globale, con enormi investimenti americani e cinesi. Io penso che dobbiamo stare in questa partita. Oltretutto, la decisione sulle auto a benzina e diesel è stata condivisa da tutti i governi europei, compreso quello italiano. Dobbiamo accompagnare queste misure con strumenti di sostegno" aggiunge.(ITALPRESS). Photo Credits: www.agenziafotogramma.it trl/com 17-Feb-23 21:05