Telefonata Meloni-Erdogan, riconoscenza per gli aiuti in Turchia

ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto oggi una conversazione telefonica con il Presidente della Repubblica di Turchia, Recep Tayyip Erdogan. Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi. Il Presidente del Consiglio ha rinnovato le sue personali condoglianze e la solidarietà del Governo e del popolo italiano per la tragedia del terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria. Il Presidente Erdogan ha espresso profonda riconoscenza per l'immediata mobilitazione dell'Italia a sostegno della Turchia e delle popolazioni colpite, soffermandosi in particolare sugli aiuti umanitari e l'ospedale da campo consegnati dall'Italia. Il Presidente del Consiglio ha espresso la grande vicinanza di tutta la Nazione alla Turchia assicurando la piena disponibilità a proseguire nelle attività di soccorso e aiuto in coordinamento con i Partner europei. -foto agenziafotogramma.it- (ITALPRESS). mgg/com 17-Feb-23 19:58