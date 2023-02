Tennis: Torneo Rotterdam. Sinner terzo semifinalista

L'altoatesino ha eliminato nei quarti in due set lo svizzero Wawrinka ROTTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – Jannik Sinner è il terzo semifinalista all'"ABN AMRO Open", Atp 500 da 2.224.460 euro che si svolge sul duro indoor del Rotterdam Ahoy. Nei quarti, il tennista altoatesino, autore negli ottavi dell'eliminazione del numero 1 del seeding, il greco Stefanos Tsitsipas, ha superato lo svizzero Stanislas Wawrinka in due set con il punteggio di 6-1 6-3, maturato in un'ora e 12 minuti di gioco. Per un posto in finale Sinner sfiderà il vincente dell'ultimo quarto, un un derby tra le wild card olandesi Gijs Brouwer e Tallon Griekspoor. Definita l'altra semifinale: domani in campo il russo russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 6, ed il bulgaro Grigor Dimitrov. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 17-Feb-23 21:34