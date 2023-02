Calciomercato: Roma. L’Aston Villa vuole riportare Abraham in Premier

Il centravanti ha già giocato a Birmingham e fu decisivo per il ritorno della squadra nella massima serie LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – L'Aston Villa vuole riportare Tammy Abraham in Premier League. Secondo gli inglesi di 90min il club inglese ha individuato nell'attaccante della Roma il rinforzo ideale per la prossima stagione. Le fonti anonime citate dal portale britannico, fanno sapere che il club giallorosso sarebbe pronto a valutare le offerte, ma che la base di partenza della trattativa non sarà inferiore a 40 milioni di sterline (circa 45 milioni di euro). Un tetto minimo che non avrebbe spaventato più di tanto la società di Birmingham che, già nella stagione 2018/19, ha avuto in organico il centravanti della Roma. Allora in prestito dal Chelsea, l'inglese segnò 25 gol in 37 partite risultando determinante per il ritorno della squadra in Premier. Secondo 90min anche il Manchester United avrebbe mostrato interesse per Abraham. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 18-Feb-23 10:24