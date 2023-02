Rosa Chemical e gli effetti del bacio a Fedez

Il Festival di Sanremo ha visto un’esibizione che ha suscitato molte polemiche, quella di Rosa Chemical, che si è ritrovato nel mirino per aver portato all’Ariston il tema del “gender fluid”. Già prima dell’inizio dello stesso Festival, Fratelli d’Italia ha attaccato Rosa Chemical. In particolare, durante un intervento alla Camera, l’onorevole Maddalena Morgante si è schierata contro la propaganda gender a Sanremo.

Il colpo di scena è però arrivato durante la finale. Il cantante prima ha fatto ballare il pubblico con il suo brano “Made in Italy” e poi, poco prima della fine, è andato a cercare Fedez – seduto in prima fila – lo ha accompagnato sul palco e lo ha baciato appassionatamente. L’episodio ha attirato l’attenzione sulla questione del “gender fluid” e sulla libertà di espressione nell’arte.

L’esibizione di Rosa Chemical ha infatti suscitato molte reazioni contrastanti. Alcuni l’hanno considerata una performance audace e originale, mentre altri l’hanno giudicata irrispettosa e inappropriata. In ogni caso, il gesto ha fatto discutere e, probabilmente, continuerà a farlo.

Con il bacio più discusso del momento, Fedez e Rosa Chemical hanno risposto, simbolicamente, alle polemiche guidate da Fratelli d’Italia, ma non solo.

Anche Jacopo Coghe, il portavoce di Pro Vita & Famiglia onlus, ha dichiarato: «Un amplesso mimato tra Fedez e Rosa Chemical e un bacio gay tra i due. L’ultima serata del festival gender di Sanremo ha dato il peggio di sé come purtroppo ci aspettavamo dopo serate all’insegna della propaganda LGBT, del gender fluid e dei messaggi su sesso, porno e poliamore. Secondo la onlus, “quanto visto a Sanremo non è degno di un servizio pubblico che gli italiani pagano obbligatoriamente con i soldi del canone ma è pura propaganda ideologica”. Per questo «il governo deve intervenire immediatamente per accertare responsabilità e impedire che messaggi e scene del genere si verifichino in futuro non solo a Sanremo». Inoltre, al fine di combattere la propria sentita battaglia contro l’amore libero, l’associazione «che opera in favore dei bambini, delle madri e dei padri e che promuove la famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna» ha lanciato una petizione avvalendosi anche di camion vela per le strade della città ligure. L’appello, per ora, ha raccolto 34 mila firme di italiani “stanchi della propaganda gender”, che sono propensi a chiedere un’azione da parte di Palazzo Chigi.

Infine è arrivata anche un’altra risposta, forse la più attesa, quella dello stesso cantante, che ha voluto ribadire il suo concetto di amore e rivendicare il suo gesto a Sanremo. Rosa Chemical ha dichiarato: “Ho sempre pensato alla mia musica come un mezzo più che come un fine e al palco di Sanremo come un’opportunità più che a una gara. Difatti, oltre a una canzone, ho scelto di portare un messaggio: libertà, uguaglianza, sesso, follia, e anche un nuovo tipo di amore, che mi piace definire con meno divieti”. E poi ha concluso: “Ci ripetono che siamo liberi, ma poi tutta questa libertà non c’è”.

Già il suo brano, “Made in Italy”, è stato al centro di molte polemiche, perché in esso l’artista ha affrontato dei temi ancora oggi considerati tabù come il sesso, la fluidità e il poliamore. E’ proprio tramite “Made in Italy”, di cui il gesto del bacio con Fedez ne è divenuto l’apice, che Rosa Chemical ha voluto lanciare un invito ad abbracciare la diversità, in tutte le sue sfaccettature. La stessa canzone è quindi uno spaccato della realtà che si prende gioco di cliché e pregiudizi fino a romperli, per questo motivo le polemiche non sono tardate ad arrivare e a diffondersi, ben presto, in tutto il Paese.

Il bacio tra Fedez e Rosa Chemical è stato uno dei colpi di scena più inaspettati e sorprendenti di tutto il Festival di Sanremo, anche per Chiara Ferragni. Quindi non c’è stato solo l’effetto delle polemiche, perché qualcosa sembra essersi incrinato tra l’influencer e il marito.

Con il passare delle ore, sui social, ha iniziato a circolare un video che ha mostrato la Ferragni e il marito in un acceso confronto proprio sul palco dell’Ariston. In effetti, anche dopo il ritorno da Sanremo, i Ferragnez non sono apparsi insieme sui social. Un dettaglio non da poco, per una coppia come loro che non ha mai perso l’ occasione di dichiararsi amore e stima davanti ai followers.

A lei, Fedez, ha dedicato un semplice Tweet: “Sono fiero di te. Ti amo”, ma a molti è sembrata solo una pezza messa su un buco troppo grosso. Del resto anche l’imprenditrice digitale non ha dato molta attenzione al rapper: condivide le foto delle sue serate speciali, dei festeggiamenti con gli amici, delle coccole con i figli, ma di Fedez nemmeno l’ombra.

Forse, ad aver indispettito Chiara Ferragni, oltre al bacio con Rosa Chemical, potrebbe essere stato il fatto che suo marito le abbia rubato la scena. Del resto doveva essere il suo Sanremo, invece Fedez ha catalizzato l’attenzione prima con il freestyle in cui ha attaccato il Governo e il Codacons, poi con l’appello per la legalizzazione delle droghe leggere, durante il duetto con gli Articolo 31, per non dimenticare la sfuriata social contro Anna Oxa. Infine il bacio, da considerare come “la goccia che ha fatto traboccare il vaso”.