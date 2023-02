Ottava l'azzurra Lara Della Mea. MERIBEL (FRANCIA) (ITALPRESS) – Laurence St-Germain ha vinto lo slalom di Meribel, valido per i Mondiali di sci alpino lasciandosi dietro la fuoriclasse statunitense Mikaela Shiffrin e la tedesca Lena Duerr. La canadese ha chiuso in 1'43"15, precedendo Shiffrin (+0"57) e Duerr (+0"69). In chiave azzurra, ottavo posto per Lara Della Mea (+1"19) che è stata la migliore nella seconda manche. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). gm/red 18-Feb-23 14:31