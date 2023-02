Sci alpino: Mondiali. Della Mea “Contentissima, sulla strada giusta”

MARIBEL (FRANCIA) (ITALPRESS) – "Sono contentissima e per me è un'emozione grande fare un risultato del genere ai Mondiali. Siamo sulla strada giusta, abbiamo lavorato bene e si vede. Bisogna continuare così anche in futuro perché credo che potremo raggiungere dei buoni risultati. Sono contenta anche perché faccio punti e posso migliorare il pettorale di partenza, altra cosa importante". Lo ha dichiarato l'azzurra Lara Della Mea dopo il prestigioso ottavo posto nello slalom mondiale, arrivato con la migliore prestazione nella seconda manche. "Sono un po' rammaricata per il risultato – ha detto Marta Rossetti, 23esima – perché avrei potuto fare molto meglio. Ho attaccato come se fosse una gara normale, di Coppa del mondo. Non è andata, qui contano solo le prime quindici. Sarà per la prossima mi concentrerò sulle prossime gare di Are". "Eravamo competitivi in varie specialità" il bilancio di Gianluca Rulfi, direttore tecnico della squadra femminile. "Soprattutto in superG, dove abbiamo vinto la medaglia più luccicante. Sono gare dove ci sono atleti che provano a dare qualcosa in più. La discesa era abbastanza facile, ci sono state tre prove perfette, poi in gara ci sono state atlete che hanno provato qualcosa in più e non c'erano difficoltà che potessero permettere ai campioni di fare la differenza. Goggia non ha imbroccato la discesa giusta ed è andata così. Federica Brignone è un'agonista nata, mi pare che la sua carriera non stia dando segni di rallentamento o di cedimento. Si diverte moltissimo e potrà ottenere ancora risultati importanti, mi auguro fino a Milano-Cortina 26. Marta Bassino aveva già dato segnali importanti già in passato, ci sono stati malanni di stagione che ci hanno tartassato, ma non la scopriamo oggi: è una ragazza che pur non avendo il fisico adatto per la velocità e molto brava nell'affrontare soprattutto i tracciati più tecnici". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). gm/red 18-Feb-23 15:00