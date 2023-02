Sinner in finale a Rotterdam, sfiderà Medvedev

Il 21enne di Sesto Pusteria piega 7-5 7-6 l'olandese Tallon Griekspoor ROTTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – Jannik Sinner ancora in finale. Una settimana dopo il successo a Montpellier, il 21enne di Sesto Pusteria approda all'ultimo atto dell'"ABN AMRO Open", Atp 500 da 2.074.205 euro che domani si concluderà sul veloce indoor di Rotterdam, in Olanda. Il giovane azzurro, risalito al numero 14 del ranking grazie al trionfo in Francia di domenica scorsa (settimo trofeo Atp in carriera), fatica ma alla fine piega per 7-5 7-6(5), dopo quasi due ore di gioco, l'olandese Tallon Griekspoor, numero 61 Atp, in tabellone grazie ad una wild card. In serie positiva da 7 match (14 vittorie e 2 sconfitte il bilancio da inizio stagione), giocherà dunque la sua nona finale nel circuito maggiore: di fronte ci sarà l'ex numero uno del mondo Daniil Medvedev, sesta testa di serie del torneo e oggi numero 11 del ranking. Il russo si è aggiudicato tutti e quattro i precedenti, l'ultimo dei quali lo scorso ottobre a Vienna, in quello che è stato anche l'ultimo titolo conquistato dal 27enne moscovita. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 18-Feb-23 21:40