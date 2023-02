Tennis: Torneo Delray Beach.Fritz-McDonald e Albot-Kecmanovic semifinali

Definito il quadro delle semifinali dell'Atp 250 in corso in Florida DELRAY BEACH (USA) (ITALPRESS) – Completato il quadro delle semifinali del "Delray Beach Open", torneo Atp 250 in corso sul cemento outdoor della città della Florida con un montepremi complessivo pari a 718.245 dollari. Dopo la qualificazione ottenuta nella serata italiana di ieri dal serbo Miomir Kecmanovic (7-6, 6-3 allo statunitense Giron), nella notte sono arrivati gli altri tre verdetti. A sfidare Kecmanovic sarà il moldavo Radu Albot che ha eliminato il numero 2 del tabellone, Tommy Paul, imponendosi con un duplice 6-2. L'altra semifinale, invece, sarà tra la prima testa di serie del torneo, lo statunitense Taylor Fritz che ha battuto il francese Adrian Mannarino (7-6, 6-4) e il connazionale Mackenzie McDonald che ha vinto il derby Michael Mmoh (3-6, 6-3, 6-4). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 18-Feb-23 09:55