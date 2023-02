Calcio: Champions, Glasner “Napoli ha modo di giocare anti-italiano”

"Vogliamo essere la terza squadra a batterli in questa stagione" FRANCOFORTE (GERMANIA) (ITALPRESS) – "Vogliamo essere la terza squadra a battere il Napoli in questa stagione". Oliver Glasner, allenatore dell'Eintracht Francoforte, sogna lo sgambetto agli azzurri nell'andata degli ottavi di Champions, impresa riuscita finora solo al Liverpool nella fase a gironi e all'Inter in campionato. "Loro hanno un modo di giocare anti-italiano – sottolinea – Giocano ad alta intensità, sono aggressivi in fase di non possesso, pressano alti ma sono capaci anche di fare contropressing con un'incredibile intensità. Ma siamo preparati per tutto questo". Glasner ha solo belle parole per la squadra di Spalletti. Se è vero che Osimhen e Kvaratskhelia stanno trascinando il Napoli a suon di gol, "non si può ridurre il Napoli al solo attacco. Hanno un equilibrio eccellente e concedono poche reti. Hanno disputato una fase a gironi eccellente. Conosciamo il loro 4-3-3 dall'Europa League, sanno essere compatti e pericolosi allo stesso tempo. Sarà importante agire di squadra e tenerli impegnati in difesa. Come la stanno vivendo i giocatori? Sono caldissimi". Recuperato Rode ("Ma non giocherà dall'inizio"), Glasner non vede l'ora di misurarsi col Napoli. "Abbiamo davanti una partita straordinaria – aggiunge – Il nostro obiettivo è chiaro: vogliamo passare il turno. Si confronteranno due squadre che stanno bene, in ottima forma, stabili. E per domani ci aspettiamo lo stadio pieno, con una grande atmosfera". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 20-Feb-23 15:43