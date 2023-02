F1: Berger “Nuova Ferrari bella, ma importante che vada forte”

L'ex pilota del Cavallino: "Non sarei sorpreso di vedere una lotta a tre" ROMA (ITALPRESS) – "Ho visto la nuova Ferrari: è bella, ma questo non vuole dire niente. L'importante è che vada forte". E' l'auspicio di Gerhard Berger, ex pilota della Rossa, che vanta in carriera anche esperienze con McLaren e Benetton. "Nel 2023 sarà ancora un duello Red Bull-Ferrari? No credo che la Mercedes abbia imparato dagli errori del 2022 – spiega l'austriaco, classe 1959 e 10 vittorie in F1, a 'La Gazzetta dello Sport' – Non sarei sorpreso se la stagione cominciasse con tre squadre in lotta per vincere". Leclerc e Sainz hanno chance per portare a Maranello il titolo mondiale: "Forse Charles è un filo più veloce, ma Carlos è un gran lavoratore. La scelta di non stabile gerarchie tra i due? Il modo migliore per ottenere il massimo dal team è avere i due piloti che si spingono tra loro. Se fossi nella Ferrari – aggiunge Berger – farei in modo di tenere i due sulla corda a vicenda". – Foto Image – (ITALPRESS). mc/red 20-Feb-23 08:35