Immobile sogna Piola “Bello essere tra migliori marcatori all time”

"Se il fisico mi assiste proverò a giocare più a lungo possibile". ROMA (ITALPRESS) – "La classifica dei migliori marcatori della storia della Serie A? Se il fisico mi assiste proverò a giocare più a lungo possibile. I numeri di Piola sono pazzeschi, è bello essere in questa speciale classifica insieme a lui. Continuiamo a guardare avanti. Quando arrivano i gol e le vittorie, poi, è ancora meglio". Lo ha detto a Lazio Style Channel l'attaccante biancoceleste Ciro Immobile nel giorno del suo 33esimo compleanno. Il bomber, già miglior marcatore della storia laziale, domenica pomeriggio è tornato al gol in campionato dopo cinque partite con una doppietta alla Salernitana. Immobile (191 reti) ha superato Hamrin all'ottavo posto tra i migliori bomber del massimo campionato. Ora il prossimo obiettivo è Baggio a 205, ma anche Francesco Totti (250) e il primatista Silvio Piola (274) non sembrano irraggiungibili. "Nel calcio, oltre alle statistiche, nel corso degli anni rimangono le emozioni – spiega -. La Lazio ha una storia importante con tanti grandi giocatori che ora ricordiamo con gioia. Spero che una volta che avrò smesso, i tifosi si ricorderanno di me. Inoltre, posso dire che i nostri sostenitori non mi hanno mai criticato". Gli obiettivi individuali vanno di pari passo con quelli di squadra. La Lazio è quinta a due punti dal quarto posto, ultima posizione utile per la Champions League: "Siamo stati molto lucidi nelle ultime settimane, abbiamo parlato molto e ci siamo detti di non mollare dopo l'Atalanta e di non esaltarci dopo la vittoria di ieri. La classifica è molta corta, ogni partita è fondamentale". C'è spazio per un pensiero su Sinisa Mihajlovic, omaggiato dalla Lazio allo stadio Olimpico nel giorno in cui avrebbe compiuto 54 anni:"Mi fa piacere ricordarlo. Le nostre famiglie erano molto legate perché molto numerose. Posso semplicemente dire che è sempre bello ricordarlo". Oggi Immobile è tornato ad allenarsi a Formello. Per lui e gli altri titolari dell'Arechi il programma ha previsto solo una fase di scarico, mentre il resto della rosa si è sottoposto ad un lavoro tecnico-tattico concluso da una partitella a campo ridotto. Nei prossimi impegni la Lazio sfiderà il Cluj in Romania nello spareggio di ritorno di Conference League e la Sampdoria all'Olimpico in campionato. Spera di trovare spazio Luca Pellegrini che sarà presentato domani in conferenza stampa alle 14. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/gm/red 20-Feb-23 17:56