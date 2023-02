Rugby: Sei Nazioni. Buonfiglio convocato per il match contro l’irlanda

Il pilone delle Zebre si è unito al gruppo azzurro a Verona ROMA (ITALPRESS) – Il ct dell'Italrugby, Kieran Crowley, ha convocato Paolo Buonfiglio per il raduno di Verona in preparazione del terzo incontro del Sei Nazioni 2023, in calendario sabato 25 febbraio alle 15.15 contro l'Irlanda. Il pilone, classe 1995 in forza alle Zebre Parma e capitano dell'Italia U20 nel 2015, si è unito al gruppo azzurro nella città scaligera iniziando da questa mattina il lavoro insieme ai suoi compagni di squadra. Domani allenamento sul campo del Paynini Center di Verona, mentre nel primo pomeriggio di mercoledì è in programma la partenza per Roma. Giovedì alle 10 l'annuncio della formazione che affronterà l'Irlanda, mentre alle 11 di venerdì è in calendario il Team Run dell'Italia presso lo Stadio Olimpico di Roma. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 20-Feb-23 11:29