Tennis: Wta. Swiatek sempre più leader, Trevisan stabile al numero 25

ROMA (ITALPRESS) – Il Wta 500 di Doha della scorsa settimana ha determinato un unico cambiamento nella classifica Wta pubblicata oggi. La dominatrice della top ten del ranking è la polacca Iga Swiatek: grazie al primo centro stagionale nel "500" di Doha, la 21enne di Varsavia porta a 4.800 punti il vantaggio sulla regina di Melbourne, la bielorussa Aryna Sabalenka, che ribadisce il primato personale. La finale raggiunta in Qatar permette alla statunitense Jessica Pegula di tornare sul terzo gradino del podio mondiale (eguagliando il "best ranking" firmato a fine ottobre) scavalcando la tunisina Ons Jabeur, quarta ma ferma ai box per infortunio davanti alla francese Caroline Garcia, quinta. Sesta l'altra statunitense Coco Gauff davanti alla greca Maria Sakkari, settima, ed alla russa Daria Kasatkina, ottava. Al nono posto c'è la svizzera Belinda Bencic mentre chiude l'elite mondiale la kazaka Elena Rybakina. Nessuna variazione particolare in chiave azzurra. Davanti a tutte c'è sempre Martina Trevisan: la 29enne mancina toscana è stabile al numero 25. Alle sue spalle conferma la posizione anche Elisabetta Cocciaretto: la 21enne di Fermo è numero 54, sempre vicina alla zona "best ranking". Posizioni invariate anche per Jasmine Paolini, 64esima, Lucia Bronzetti, 65esima, e Camila Giorgi, 68esima. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 20-Feb-23 11:00