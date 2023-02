Calcio: Champions. Acerbi “Col Porto non sarà facile, serve equilibrio”

"Affrontiamo una squadra forte che gioca insieme da anni", spiega il difensore nerazzurro APPIANO GENTILE (ITALPRESS) – "Ci attende una partita importante, contro una squadra abituata a giocare queste competizioni e che ha molta qualità e fisicità. Sono bravi nelle ripartenze e giocano da tanti anni insieme. Sarà una partita molto difficile". Così il difensore dell'Inter, Francesco Acerbi, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Porto, in programma domani sera a San Siro e valido per gli ottavi di finale di Champions. "Noi cercheremo di giocare al meglio, sapendo che da centrocampo in poi abbiamo individualità che possono decidere le partite e che le partite durano 95 minuti, dobbiamo avere equilibrio per tutta la gara", spiega Acerbi, carico come tutto il gruppo nerazzurro. "Queste sono partite emozionanti e che si preparano da sole, si gioca a San Siro davanti a 80 mila spettatori per un obiettivo importante. Ci vorrà molto equilibrio e attenzione, perché i dettagli faranno la differenza. Io la sto preparando come sempre, con grande attenzione e concentrazione, con l'obiettivo di fare meno sbavature possibili e di dare una mano ai miei compagni come ho sempre fatto". Giocare con Brozovic o Calhanoglu in regia, secondo Acerbi non cambia molto. "Parliamo di due giocatori molto forti, entrambi vogliono e cercano la palla, si muovono tanto, sono due giocatori davvero importanti per noi. Sono molto forti, chiunque giochi fa sempre molto bene", spiega l'ex Lazio che conosce bene mister Inzaghi per averlo avuto diversi anni anche ai tempi della Lazio. "E' sempre lo stesso, prepara le partite come sempre, è tranquillo quando bisogna esserlo e pronto a darci la carica quando c'è da stare sul pezzo", ha spiegato Acerbi che, tornando sulla vittoria in campionato contro l'Udinese, dice: "Abbiamo fatto un buon primo tempo, ma nel secondo siamo andati troppo all'arrembaggio, potevamo anche perdere. Se avessero segnato sarebbe andata diversamente e parleremmo di un'altra partita. Per me è un discorso di generosità, tutti cercano di fare gol, ma questa non sempre è una cosa positiva, perché può capitare di vincere, ma bisogna avere equilibrio. Le partite si possono vincere anche al 95': dobbiamo avere equilibrio per 90' sapendo che dobbiamo essere bravi a non subire gol". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 21-Feb-23 13:18