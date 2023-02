Calcio: Europa League. Sanchez per Nantes-Juve, Roma-Salisburgo a Vincic

Lo spagnolo e lo sloveno designati per dirigere il ritorno dei play-off delle italiane NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Designati gli arbitri per le gare valide per il ritorno degli spareggi play-off di Europa League. A dirigere Nantes-Juventus (1-1 all'andata a Torino) in programma giovedì alle 18.45 in Francia, sarà lo spagnolo Josè Maria Sanchez che avrà i connazionali Raul Cabañero e Inigo Prieto come assistenti, Pablo Gonzalez Fuertes come quarto ufficiale di gara, Juan Martinez Munuera e Ignacio Iglesias Villanueva alla Var. Sempre giovedì, alle 21 all'Olimpico, la Roma sarà chiamata a ribaltare lo 0-1 subito la settimana scorsa in casa del Salisburgo. A dirigere il match di ritorno sarà lo sloveno Slavko Vincic, con i suoi connazionali Tomaz Klancnik e Andrax Kovacic come assistenti, Rade Obrenovic quarto uomo, Nejc Kajtazovic e Matej Jug alla Var. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 21-Feb-23 11:15