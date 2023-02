Calcio: Leeds. Ufficiale, Javi Gracia è il nuovo allenatore

Prende il posto dell'esonerato Marsch LEEDS (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – A due settimane dall'esonero di Marsch, il Leeds ha finalmente scelto il suo nuovo allenatore: ufficiale l'ingaggio del 52enne spagnolo Javi Gracia, in passato sulle panchine di Osasuna, Malaga e Valencia. Per il neo tecnico del Leeds anche un'esperienza in Premier: arrivato alla guida del Watford nel gennaio 2018, con la squadra a +5 sulla zona salvezza, l'ha condotta fino al 14esimo posto finale mentre nella stagione successiva ha centrato l'11esima piazza – miglior classifica nella storia degli Hornets – oltre alla finale della FA Cup. La sua ultima esperienza, invece, è stata in Qatar, dove ha sostituito Xavi all'Al Sadd vincendo poi il campionato. Javi Gracia, dovesse ottenere subito il permesso di lavoro, potrebbe fare il suo debutto già sabato, nella sfida di Elland Road contro il Southampton. Finora si sono registrati in Premier League nove cambi in panchina fra Bournemouth (O'Neil per Parker), Chelsea (Potter per Tuchel), Brighton (De Zerbi per Potter), Wolverhampton (Lopetegui per Bruno Lage), Aston Villa (Emery per Gerrard), Southampton (Jones per Hasenhuttl), Everton (Dyche per Lampard), ancora Southampton (via anche Jones) e Leeds. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 21-Feb-23 16:46