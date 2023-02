Calcio: Psg. Galtier rischia, club pensa a possibile ritorno Tuchel

Secondo l'Evening Standard il tecnico tedesco potrebbe tornare sulla panchina parigina LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Cristophe Galtier in discussione. Secondo la stampa francese il tecnico ingaggiato quest'estate dal Psg, rischia l'esonero in una stagione fin qui poco convincente con l'eliminazione dalla Coppa di Francia e la sconfitta casalinga nel match d'andata agli ottavi di Champions contro il Bayern. Anche in campionato, nonostante il primato in classifica, il Psg non incanta ed è per questo che la società, secondo la stampa francese, si starebbe guardando intorno. Secondo gli inglesi dell'Evening Standard, non è da escludere il possibile ritorno di Thomas Tuchel che non aveva buoni rapporti con Leonardo. Adesso al posto del brasiliano c'è il portoghese Campos che stima il tedesco, libero dopo l'esonero al Chelsea. Sempre secondo il tabloid inglese, il Psg avrebbe fatto un pensierino anche su Josè Mourinho, ma lo special one sarebbe destinato a rimanere a Roma. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 21-Feb-23 15:02