Tennis: Torneo Merida. Giorgi e Cocciaretto al 2° turno, Bronzetti out

Nella penisola dello Yucatan debutto positivo per due azzurre, niente da fare per la romagnola MERIDA (MESSICO) (ITALPRESS) – Esordio con vittoria per Camila Giorgi ed Elisabetta Cocciaretto nel "Merida Open Akron" (WTA 250 – montepremi 259.303 dollari) in corso sul cemento della capitale dello stato federale dello Yucatàn, in Messico. La 31enne di Macerata, numero 68 del ranking, ha eliminato per 6-4, 6-2, in poco più di un'ora e un quarto di partita, l'egiziana Mayar Sherif, 53 WTA e sesta favorita del seeding, mai affrontata in precedenza in carriera. Al secondo turno Giorgi dovrà vedersela con la spagnola Nuria Parrizas Diaz, numero 79 del ranking: anche in questo caso non ci sono precedenti. La 21enne di Fermo, numero 54 WTA e settima favorita del seeding, ha invece liquidato 6-0, 6-3, in poco meno di un'ora e mezza di partita, l'elvetica Viktorija Golubic, 85 WTA. Al secondo turno Cocciaretto attende la vincente della sfida tra la cinese Xinyu Wang, 67 WTA, e la russa Elina Avanesyan, numero 170 WTA. Niente da fare, invece, per Lucia Bronzetti: la 24enne riminese di Villa Verucchio, numero 65 del ranking, inserita nella parte alta del tabellone, si è fatta rimontare dalla statunitense Katie Volynets, 21enne californiana di Walnut Creek, numero 96 del ranking, che si è imposta per 4-6, 6-2, 6-1 dopo oltre due ore di gioco. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/com 21-Feb-23 08:50