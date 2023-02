Calcio: Brighton. De Zerbi sotto osservazione Tottenham e club italiani

Il tecnico sta guidando i Seagulls verso un posto in Europa LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Arrivato lo scorso settembre per prendere il posto di Graham Potter, Roberto De Zerbi sta dimostrando tutto il suo valore in Premier League dove il suo Brighton è in piena corsa per un posto in Europa. E il lavoro dell'ex tecnico del Sassuolo non sta passando inosservato. Stando al "Telegraph", il Tottenham starebbe monitorando da vicino la situazione di De Zerbi qualora Antonio Conte decidesse di andare via a fine stagione ma anche in Italia gli estimatori non mancano: Inter, Juve, Milan e Roma punterebbero sul 43enne allenatore dei Seagulls dovessero decidere di cambiare timone. Ma non sarà semplice: il tecnico bresciano ha firmato al suo arrivo un quadriennale e nel contratto c'è una clausola che gli permette di liberarsi ma solo sborsando 13 milioni di euro. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 22-Feb-23 15:09