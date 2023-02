Calcio: Lega Pro.Marani”Investire su talento,Zola il migliore per farlo”

"I giovani sono il futuro, Serie C punto di riferimento per tutta la filiera del calcio italiano" FIRENZE (ITALPRESS) – "I giovani non sono solo il futuro della serie C, ma anche di tutto il calcio italiano. Con Umberto Calcagno ne abbiamo già iniziato a parlare perché è un tema importantissimo anche nell'agenda dell'Assocalciatori. Non c'è un Paese che possa avere un futuro se non valorizza i suoi ragazzi, il concetto fondamentale, secondo me, deve essere quello del talento. Noi dobbiamo tornare a investire e a lavorare sul talento, per questo sono molto contento che Gianfranco Zola sia vicepresidente vicario della nostra Lega perché credo che sia la persona migliore per poter ragionare insieme ai club del futuro. Deve partire da qui il messaggio di rilancio e di ripartenza del nostro calcio". Lo ha detto il presidente della Lega Pro, Matteo Marani, nel corso della presentazione della 'Digital Collection Serie C 2022/23' di Panini, il nuovo album digitale dedicato alle squadre e ai calciatori della terza divisione italiana. "Il nostro calcio, questo dice la nostra storia, è sempre partito dalla serie C – ha aggiunto Marani -. Qui è nata la generazione unica di cui ha fatto parte Andrea Barzagli, dalla serie C sono arrivate tutte le capacità di rinnovamento, di iniziativa e di innovazione". "Qui – ha aggiunto Marani – sono partiti i tre punti a vittoria, qui sono partiti i play-off e qui dobbiamo continuare a creare e a partorire qualcosa di nuovo, questo è un obiettivo che mi sono e che ci siamo dati, non ci possiamo fermare. Dobbiamo essere un punto di riferimento per tutta la filiera del calcio italiano", ha concluso il presidente di Lega Pro. – foto Image – (ITALPRESS). xb8/ari/red 22-Feb-23 13:04