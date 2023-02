De Laurentiis “Il Napoli sta raccogliendo l’eredità di Maradona”

"Prevedevo che sarebbe stata una grandissima stagione" FRANCOFORTE (GERMANIA) (ITALPRESS) – "Maradona ci ha lasciato una grande eredità e questo Napoli la sta raccogliendo. Questo è molto bello perchè finalmente potrà restituire al pubblico napoletano quello che sta aspettando da troppi anni". Anche Aurelio De Laurentiis lascia ormai da parte la scaramanzia, con la squadra di Spalletti avviata verso la conquista del terzo scudetto nella storia dei partenopei, il primo dall'era Maradona. Uno scudetto sul quale in pochi avrebbero scommesso la scorsa estate. E fra questi c'era proprio De Laurentiis. "Prevedevo che sarebbe stata una grandissima stagione – le sue parole in un'intervista concessa a 'TNT Sports Mexico' – perchè dopo tanto tempo i giocatori, anche se bravissimi, diventano un po' demotivati. E invece questi nuovi che abbiamo individuato con una grande ricerca di scouting si sono dimostrati subito affidabili. Non è il Napoli di 2-3 singoli, ma è un Napoli che vale come gruppo. Sono 14 anni che cavalchiamo l'Europa, unica squadra italiana che lo fa, ed è stato bello trovare e inventarci i Cavani, i Lavezzi, gli Higuain. Poi abbiamo trovato Osimhen, gli abbiamo affiancato Kvaratskhelia, Kim e tanta di quella gente a centrocampo come Anguissa che secondo me questo è un Napoli che può ancora per tanto tempo dire la sua". Mercato permettendo… "Sono molto bravo a fare i contratti, quando vengono da me sono bloccati, non sarà difficile trattenerli – il riferimento ai suoi campioni – ma mai dire mai. A volte arrivano offerte tali da non poter rinunciare ad accettare. Ma secondo me li vedremo ancora brillare per molto tempo". De Laurentiis si sofferma infine su Lozano. "A me piace molto, gioca quasi sempre. Secondo me è un ottimo giocatore. Ha cambiato gli agenti, per cui adesso dobbiamo incontrare i nuovi e parlare del suo futuro. Mi auguro che possa rimanere ancora per lungo tempo nel Napoli. È uno straordinario giocatore con delle grandi accelerazioni, che può essere molto utile a far segnare tanti gol e a volte li segna anche lui". – foto Image – (ITALPRESS). glb/red 22-Feb-23 12:55