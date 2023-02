I bambini austriaci portano il governo in tribunale per il clima

(Adnkronos) – Una dozzina di bambini ha presentato un’azione legale alla Corte suprema austriaca per costringere il governo a garantire la tutela dei loro diritti costituzionali, adottando misure più severe contro il cambiamento climatico. Un avvocato che rappresenta il gruppo ha dichiarato che il caso si ispira a una causa simile in Germania, che due anni fa ha spinto il governo a fissare nuovi obiettivi climatici. Secondo il legale la legge austriaca sul clima del 2011 non protegge sufficientemente i ricorrenti, che hanno un’età compresa tra i cinque e i 16 anni, dalle conseguenze letali del riscaldamento globale.