Papa Francesco “Triste vedere la Chiesa come un parlamento”

ROMA (ITALPRESS) – "È molto triste vedere la Chiesa come un parlamento. Se ci si rifugia in una idea, di destra, sinistra o centro, si fa un partito, un club di gente. La Chiesa è un'altra cosa, è una comunità di uomini e donne che credono e annunciano Gesù Cristo ma mossi dallo Spirito Santo non dalle proprie ragioni". Lo ha detto Papa Francesco all'udienza generale nel mercoledì delle Ceneri. "Bisogna allora partire e ripartire dallo Spirito Santo, aggiunge il Pontefice citando il cardinale Carlo Maria Martini: "Prima c'è lo Spirito che consola, rianima, illumina, muove; poi verrà anche la desolazione, la sofferenza, il buio, ma il principio per regolarsi nel buio è la luce dello Spirito". Foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS). tvi/red 22-Feb-23 10:35