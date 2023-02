Tennis: Torneo Merida, Linette e Stephens al secondo turno

La polacca piega in tre set Camila Osorio MERIDA (MESSICO) (ITALPRESS) – Esordio vincente per Magda Linette al "Merida Open Akron", Wta 250 da 259.303 dollari in corso sul cemento della capitale dello stato federale dello Yucatàn, in Messico. La polacca, testa di serie numero 1, approda al secondo turno superando la colombiana Camila Osorio per 6-7(2) 7-5 6-2. Avanza anche Sloane Stephens, seconda favorita del tabellone: 6-1 6-3 sulla francese Jeanjean. ALTRI RISULTATI 1^ TURNO Siniakova (Cze, 4) b. Tsurenko (Ukr) 7-5 0-0 rit. Parks (Usa, 5) b. Contreras Gomez (Mex) 7-6(7) 3-6 7-5 Peterson (Swe) b. Podoroska (Arg) 6-3 7-5 Wang (Chn) b. Avanesyan (Rus) 1-6 6-2 6-3 Gracheva (Rus) b. Maria (Ger) 3-6 6-4 6-2 Udvardy (Hun) b. Niemeier (Ger) 7-6(1) 7-6(5) – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 22-Feb-23 08:18