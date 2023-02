Badminton, ritorna a Milano l’Italian Junior 2023

Si sfideranno 305 atleti provenienti da 28 nazioni differenti. MILANO (ITALPRESS) – Dopo che l'ultima edizione è stata sospesa proprio a causa della pandemia nel febbraio 2020, ritorna al PalaBadminton di Milano l'Italian Junior 2023 che vedrà sfidarsi sui sei campi dell'impianto meneghino 305 atleti under 19 (165 maschi e 140 femmine) nelle cinque consuete discipline: singolare maschile, singolare femminile, doppio maschile, doppio femminile e doppio misto. Gli oltre 300 atleti provengono da 28 nazioni differenti e da ben tre continenti (America, Asia ed Europa), tra questi ben 16 sono gli azzurrini: Luca Bellazzi, Marco Danti, Zyver De Leon, Ruben Fellin, Irene Fornaciari, Sofia Galimberti, Irene Guarneri, Anna Hell, Davide Izzo, Katharina Koessler, Simone Piccinin, Sofia Protto, Carolin Rauner, Gianna Stiglich, Sara Vianelli ed Elettra Zampini. Nel singolare maschile il belga Baptiste Rolin e l'olandese Noah Haase, rispettivamente teste di serie numero 1 e 2, dovranno guardarsi le spalle dai thailandesi Wongsup Wongsup-In e Nachakorn Pusri. Le speranze azzurre sono affidate ai migliori nel ranking Marco Danti e Simone Piccinin. A livello femminile spicca la testa di serie numero 3 del seeding, l'azzurra Gianna Stiglich che dovrà lottarsela con la thailandese Sirada Roongpiboonsopit e la ceca Petra Maixnerova. Nel doppio maschile il rischio asiatico è rappresentato dai malesi Aaron Tai e Kang Khai Xing, prima minaccia per gli spagnoli Daniel Franco e Rodrigo Sanjurjo e per i tedeschi Eric teller e Luca Wiechmann. Per gli azzurrini toccherà nuovamente a Marco Danti e Simone Piccinin a portare più avanti possibile il tricolore nel tabellone rispettivamente in coppia con il tedesco Mark Obermeier e l'italiano Zyver De Leon. Due invece le coppie malesi nel doppio femminile Gobi/Chan e San/Zulaikha che troveranno le principali rivali nelle avversarie spagnole Cristina Teruel e Nikol Carulla e Macarena Izquierdo e Carme Maria Jimenez. Le speranze azzurre sono affidate nella migliore coppia del seeding formata da Sofia Galimberti e Anna Hell. Nel misto le coppie asiatiche non partono con il vantaggio della classifica eccezion fatta per i thailandesi Tanakorn Meechai e Fungda Korpthammakit principali sfidanti delle due coppie spagnole Sanjurjo/Carulla e Franco/Paya. – foto ufficio stampa FIBa – (ITALPRESS). glb/gm/com 23-Feb-23 15:03