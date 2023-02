Calcio: Cagliari, Ranieri “Voglio motivazione e determinazione”

"Possiamo sbagliare, ma la prestazione dobbiamo mettercela" CAGLIARI (ITALPRESS) – "Il calcio è meraviglioso, ho aspettato tanto e rifiutato tante squadre negli ultimi mesi, mi chiedevo come mai, cosa avesse in riserbo per me la vita: ora lo so, il mio Cagliari, e cosa chiedere di più?". Claudio Ranieri è sempre più convinto della scelta fatta. Due vittorie, un pari e una sconfitta il bilancio finora del suo ritorno. "In fase difensiva a Bari siamo stati impeccabili, potevamo fare qualcosa di più in fase offensiva almeno finché eravamo in undici. Dobbiamo continuare a lavorare così. Io devo essere bravo a mettere in campo i giocatori che stanno meglio, che sono più in forma. Sono i calciatori che fanno vincere le partite, non il modulo". Il Cagliari è ora atteso dalla trasferta al Penzo contro il Venezia, una sfida che la scorsa stagione valeva la serie A. "Il fantasma dello scorso anno è passato, ora ci siamo calati nella realtà della Serie B e anche il Venezia ha fatto lo stesso. Attaccano compatti, hanno sofferto e ora si stanno riprendendo con tanta voglia di fare bene. Sarà una gara ancora più complessa di quella con il Bari". Recuperato Pavoletti per la panchina ("non ha i 90 minuti"), Ranieri ricorda che "possiamo sbagliare, ma la prestazione, la motivazione e la determinazione dobbiamo mettercela. I ragazzi sanno che stanno rappresentando Cagliari e la Sardegna come avevo chiesto, sono soddisfatto". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 23-Feb-23 14:38