Calcio: Croazia, Lovren dice addio alla nazionale

Il 33enne difensore lascia dopo 78 presenze LIONE (FRANCIA) (ITALPRESS) – Dopo 13 anni Dejan Lovren decide di farsi da parte. Il 33enne difensore croato, ex Liverpool e oggi al Lione, ha annunciato la decisione di lasciare la nazionale. Dopo aver timbrato la prima delle sue 78 presenze nel 2009, Lovren ha fatto parte del gruppo arrivato fino in finale ai Mondiali del 2018 e che poi ha chiuso al terzo posto nella scorsa edizione in Qatar. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 23-Feb-23 13:18