Nei test in Bahrain di F1 Verstappen il più veloce

Secondo crono per Alonso, subito dietro le Ferrari di Sainz e Leclerc. SAKHIR (BAHRAIN) (ITALPRESS) – Il circo della Formula 1 è ripartito nel 2023 esattamente come si era chiuso nel 2022. Lungo il circuito di Sakhir, Max Verstappen, a bordo della Red Bull, è stato il più veloce di tutti nella prima delle tre giornate di test in Medio Oriente. Quasi tutte le vetture del 2023 sono scese in pista a pochi giorni dal via del Mondiale, che scatterà il 5 marzo proprio con il Gran Premio del Bahrain. Il pilota olandese con cittadinanza belga, vincitore degli ultimi due Mondiali, ha fermato il cronometro a 1'32"837. Alle sue spalle, secondo tempo per la sorprendente Aston Martin di Fernando Alonso, "più lento" di Verstappen di soli 29 millesimi. Terza e quarta piazza di giornata, poi, per le due nuove Ferrari: nell'ordine lo spagnolo Carlos Sainz è terzo a 0"416, il monegasco Charles Leclerc è quarto a 0"430. A ruota quinta posizione per la McLaren di Lando Norris (a 0"625), sesta la Mercedes di Lewis Hamilton (a 0"671), settima la Williams di Alexander Albon (a 0"834). Ottavo riscontro cronometrico per Zhou Guanyu su Alfa Romeo (a 1"337). Più staccati gli altri piloti, con George Russell (con la seconda Mercedes) nono e Logan Sargeant (Williams) decimo a chiudere la top ten. Seguono Nico Hulkenberg (Haas) e Valtteri Bottas (Alfa Romeo). Felipe Drugovich (con la seconda Aston Martin) è quattordicesimo; Oscar Piastri (con l'altra McLaren) è diciottesimo. Il messicano Sergio Perez, compagno di scuderia di Verstappen, non è sceso in pista oggi. Domani dovrebbe ricevere il testimone dal campione iridato. Si torna in pista sia domani che sabato con altre due sessioni per ogni giornata: la prima dalle 8 alle 12 e la seconda dalle 13 alle 17.30 (orari italiani). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 23-Feb-23 17:56